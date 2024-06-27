Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мужчина устроил резню в фан-зоне Евро-2024

Мужчина устроил резню в фан-зоне Евро-2024

Stern: задержан подозреваемый в нападении с ножом на матче Евро-2024
27 июня 2024, 13:35
Фото: IStock/BrianAJackson

Фото: IStock/BrianAJackson

В немецком городе Штутгарт во время трансляции чемпионата Европы по футболу мужчина порезал ножом трех человек. Об этом сообщает Stern.


По информации источника, причиной драки стала ссора. 25-летний подозреваемый достал нож и ранил троих болельщиков. Двум причинены тяжелые ранения, их доставили в больницу. Нападавший был задержан.

Инциденты с участием фанатов Евро-2024 ранее произошли в Мюнхене, где болельщики сборной Сербии устроили стычку с полицией. Также в Берлине польские фанаты закидывали полицейских камнями и бутылками.

Читайте также

Германия может подвергнуться террористической атаке ИГИЛ* во время Евро-2024

В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Титов раскрыл, какой товарищеский матч хотел бы увидеть

*запрещённая в России террористическая организация
#евро
#нож
#матч
#больницы
#нападение
Песков ответил на сообщения об отправке инженерных войск из КНДР в ЛДНР
27 июня 2024, 14:14

Фото: Сайт Кремля

Информацию о намерениях Северной Кореи отправить инженерные войска в Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР) прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я не знаю, о чём идёт речь», — сказал пресс-секретарь российского президента.

В рамках государственного визита в КНДР глава государства Владимир Путин подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор, который предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство двух государств.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Республика Конго является перспективной для России страной. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в РФ с государственным визитом. Одна из тем для обсуждения у глав государств будет посвящена конфликту на Украине.

Читайте также:

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области

«Государственная дура»: Депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента

В МИДе заявили о непонимании Западом угрозы ядерного конфликта
#россия
#кндр
#лнр
#днр
#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД: Девять из десяти IT-преступлений в РФ совершаются с территории Украины
27 июня 2024, 14:11

Фото: istockphoto/NanoStockk

Подавляющее большинство, а именно более 90% преступлений в IT-сфере в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины с использованием технологических наработок НАТО.
Об этом сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. Во время своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что фактически против России ведётся информационно-диверсионная война, в которой украинцы активно используют технологии, предоставляемые им Западом.

Авдейко также рассказал, что почти в 40 субъектах Российской Федерации правоохранителями было изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивавших работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Все эти средства использовались в преступных целях.

Читайте также:

Раскрыто число украинских хакеров, работающих против России

В Москве «заминировали» все торговые центры

В ФСБ РФ заявили об участии Пентагона в разработке кибератак против России
#мвд
#война
#технологии
#форум
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Государственная дура»: Депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента
Российский парламентарий возмутился словами Бастрыкина о «государственной дуре»
27 июня 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о деятельности Государственной думы являются хамством. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Евгений Попов.
В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент выступления главы СК на полях Петербургского международного юридического форума, в котором он задаёт женщине-депутату вопрос о мигрантах.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура», — буквально сказал Бастрыкин.

Парламентарий возмутился «допросом» его коллеги-депутата главой Следственного комитета. Он предложил Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать представителям фракций свои предложения относительно миграционного законодательства. Попов также добавил, что если у того нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его, и выразил надежду, что это и будет оперативно сделано.

Читайте также:

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ

Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
#власть
#парламент
#законы
#ск
#бастрыкин
#госдума
#депутат
#форум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИДе заявили о непонимании Западом угрозы ядерного конфликта
Рябков: Запад не видит растущей опасности ядерного конфликта
27 июня 2024, 13:45

Фото: IStock/Gerasimov174

Россия не видит у Запада понимания растущей опасности ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам политика, непонимание западными странами серьезности положения требует принятия Россией внушительных мер. Эскалация НАТО и США конфликта на Украине не имеет конца, добавил он.
«Поэтому ядерная тема звучит все громче. Люди на той стороне, привыкшие в последние годы ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации, пропаганды, не утруждая себя <...> какими-то размышлениями и контраргументами, просто повторяют одно и то же», — констатировал Рябков.

Он пояснил, что руководители западных стран не способны посмотреть на ситуацию объемно и оценить риски использования ядерных вооружений.

Читайте также

Путин резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта

Путин рассказал, когда Запад поменяет Зеленского

Times: Российские экс-депутаты готовят на родине план террора к саммиту НАТО
#сша
#политика
#депутаты
#план
#люди
#нато
#запад
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ пообещал жёстко ответить Западу на удары по Севастополю
27 июня 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Arseniy45

Россия примет и уже реализует жёсткие ответные шаги в отношении Запада и Соединённых Штатов после удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», дипломат подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без ответа Москвы. Запад должен почувствовать предельные риски, связанные с акциями подобного рода, сказал Рябков.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства добавил также, что Соединённые Штаты, по традиции, ответили лишь заученными отговорками на чёткие обоснования России причастности Вашингтона к террористическому акту. На вопрос о том, каким будет ответ России, Рябков ответил, что не уполномочен это обсуждать.

Читайте также:

Захарова назвала обстрел ВСУ Севастополя ритуальным преступлением

В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США

Рябков допустил военно-технический ответ Штатам после удара по Севастополю
#россия
#трагедия
#традиции
#дипломат
#запад
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: Российские экс-депутаты готовят на родине план террора к саммиту НАТО
27 июня 2024, 12:34

Фото: istockphoto/yulenochekk

Сбежавшие из РФ бывшие депутаты готовят к предстоящему в Вашингтоне саммиту НАТО террористический план. Они собираются совершить ряд убийств, а также акции силовой дестабилизации ситуации в России.
Об этом сообщает британская газета The Times. Авторы статьи утверждают, что экс-депутаты обратились к НАТО с призывом поддержать кампанию убийств. В публикации уточняется, что речь идёт о лицах, считающихся частью российской властной структуры. Сообщается, что около 60 политиков в изгнании встречались на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план по свержению Кремля.

В частности, этот план предполагает призывы в адрес Запада поставлять больше вооружений Киеву, ввести больше антироссийских санкций, поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри России, в том числе убийства политических деятелей и попытки силового свержения власти. Это предложение экс-депутаты намерены представить на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля, сообщают авторы материала.

Читайте также:

Генпрокуратура требует признать террористическим легион «Свобода России»*

Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск

В Новосибирске лишили мандатов двух покинувших РФ депутатов
#депутаты
#план
#нато
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков : Конго является перспективной для РФ страной
27 июня 2024, 12:19

Фото: Сайт Кремля

Конго является перспективной страной для развития отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас в РФ с официальным визитом.
«Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава Республики Конго часто посещает Россию. В частности, отмечает пресс-секретарь президента РФ, Дени Сассу-Нгессо активно участвовал в саммите Россия-Африка в Петербурге, а также был на аналогичном мероприятии в 2019 году в Сочи.

Ранее сообщалось, что лидеры государств обсудят конфликт на Украине.

Читайте также:

«Немирный сценарий»: Стало известно, при каком условии Россия атакует Польшу

Названа сумма компенсаций пострадавшим после схода поезда с рельс в Коми

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов
#россия
#конго
#новости
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Немирный сценарий»: Стало известно, при каком условии Россия атакует Польшу
Политолог Дудчак: Запад готовится к полномасштабной войне
27 июня 2024, 12:05

Фото: istocks/ffikretow

Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Россия не угрожает Польше, однако общие действия Запада могут перерасти в мировой конфликт.

«Поляки правильно делают, что переживают. Россия не угрожает Польше, но Запад постоянно повышает градусов этого конфликта и готовится к большой войне, но по крайней мере изображает это. Они приводят нас, если не в состояние боевой готовности, то, как минимум, уделяют внимание своему ядерному потенциалу, потому что на территории европы находится тактическое ядерное оружие, американское», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Польша, поставляя оружие ВСУ, отправляя наемников и инструкторов, сама принимает участие в боевых действиях.

«Польша сама уже участвует, но это не значит, как думают сумасшедшие из Прибалтики, что Россия не остановится на Украине, а будет атаковать страны НАТО — это бред полный. Но если они войдут на территорию Украины, будут разворачивать свои войска, сценарий может быть совершенно немирный», — отметил специалист.

Политолог отметил, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну, если Запад не прекратит оказывать давление на Украину.

«Все, что творит Запад на территории Украины… Это все может перерасти в полномасштабную войну, если они в этом не остановятся, но будем надеяться что такое не произойдет», — завершил беседу Александр Дудчак.

Читайте также:

Польша хочет создать у границ с РФ и Белоруссией 700-километровую линию обороны

Польша отправит граждан на «каникулы с армией»

Подполье: Польша сократила объём гуманитарной помощи для Украины
#россия
#конфликт
#оружие
#страны
#политолог
#сценарий
#польша
#нато
#всу
#запад
#ядерное оружие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова предложила ЕС построить линию обороны от России «шипами внутрь»
27 июня 2024, 11:41

Фото: пресс-служба МИД РФ

Призыв Польши и стран Балтии к ЕС отгородиться от России линией обороны вдоль границ должен быть реализован особым способом. Оборонительные рубежи следует выстроить шипами внутрь.
Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на письмо первых лиц Польши, Литвы, Латвии и Эстонии руководству Евросоюза, в котором они просили выделить деньги на строительство укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией.

По мнению глав указанных государств, это поможет защитить европейские страны от военных угроз «и других вредных действий» со стороны России. Спикер МИД РФ посоветовала строить линию шипами внутрь, намекая на то, от кого именно на самом деле исходит агрессия и угроза.

Читайте также:

Польша хочет создать у границ с РФ и Белорусией 700-километровую линию обороны

Польша готовится закрыть два последних погранперехода на границе с Белоруссией

Польша на следующей неделе вернёт буферную зону на границе с Белоруссией
#строительство
#деньги
#страны
#мария захарова
#мид рф
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф