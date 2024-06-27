Мужчина устроил резню в фан-зоне Евро-2024

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В немецком городе Штутгарт во время трансляции чемпионата Европы по футболу мужчина порезал ножом трех человек. Об этом сообщает Stern.
По информации источника, причиной драки стала ссора. 25-летний подозреваемый достал нож и ранил троих болельщиков. Двум причинены тяжелые ранения, их доставили в больницу. Нападавший был задержан.
Инциденты с участием фанатов Евро-2024 ранее произошли в Мюнхене, где болельщики сборной Сербии устроили стычку с полицией. Также в Берлине польские фанаты закидывали полицейских камнями и бутылками.
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Олег Дикий