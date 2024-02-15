Продвижение на Бахмутском направлении и «кольцо» в Авдеевке: последние новости СВО

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ВСУ активно используют FPV-дроны для атаки российских позиций и применяют БПЛА сельскохозяйственного назначения с большой грузоподъемностью. Что применяют ВС РФ для отражения ударов и на каком направлении российские войска продвинулись на 750 метров, читайте в материале «Радио 1».
Донецкое направление
Российские бойцы продвинулись к Индустриальному проспекту, огневой контроль установлен над коксохимическим заводом и южной частью Авдеевки.
На южных окраинах Авдеевки ВС РФ фактически замкнули в кольцо украинский укрепрайон «Зенит». Северо-западнее Авдеевки ВС РФ перерезали главный логистический маршрут украинского гарнизона в городе.
Об атаке ВСУ на позиции ВС РФ в Новомихайловке рассказал военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов.
«Практически без остановки по позициям ВС РФ работала арта противника, в том числе кассетами. Плотность «птичек» ВСУ была такая, что международному аэропорту не снилось - постоянно работали сбросы и FPV. Затишье было только в сумерки, когда противник менял «глаза». По ночам над позициями ВС РФ» дежурила «Баба Яга» (беспилотники сельскохозяйственного назначения – прим.ред).- Живов.
Бахмутское направление
ВС РФ удалось вытеснить ВСУ с территории между Богдановкой и Ивановским. Продвижение российских войск на Бахмутском направлении за сутки составило 750 метров.
Луганское направление
Бригада ВСУ пыталась дважды атаковать позиции ВС РФ, но российская артиллерия и авиация подавили атаки противника. В результате отражения наступления, ВС РФ уничтожили два танка, гаубицу Д-30 и ракетный комплекс «Стрела-10».
Запорожское направление
На Запорожском фронте у населенного пункта Вербовое ВС РФ зафиксировали движение бронетехники ВСУ и нанесли удар по скоплению техники. Позиции противника российские бойцы атаковали с применением ФАБ (фугасные авиационные бомбы – прим.ред) 250/500 с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции – прим.ред).
ВСУ атаковали десантный корабль в Черном море
Генштаб ВСУ сообщил, что российский десантный корабль «Цезарь Куников» получил повреждения в результате атаки дронов. Однако официального подтверждения информации нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные сведения – прерогатива Минобороны, поэтому никаких комментариев не привел.
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