На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

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Глава Запорожской государственной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, сообщил, что в городе Запорожье повреждён взрывом объект инфраструктуры.
«Предварительно — попадания по объекту инфраструктуры Запорожья», — написал он в своём Телеграм-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне тревоги проинформировал о взрывах в столице.
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