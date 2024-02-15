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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Власти Украины сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры в Запорожье
15 февраля 2024, 08:29
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава Запорожской государственной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, сообщил, что в городе Запорожье повреждён взрывом объект инфраструктуры.
«Предварительно — попадания по объекту инфраструктуры Запорожья», — написал он в своём Телеграм-канале.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне тревоги проинформировал о взрывах в столице.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#всу
#вс рф
#воздушная тревога
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Взрывы произошли во Львове на западе Украины
15 февраля 2024, 08:49

Фото: istockphoto/RamonCast

В городе Львов на западе Украины произошла серия взрывов. Сообщается, что взрывы прошли тремя волнами с интервалом примерно в десять минут.
По данным мониторинговых ресурсов украинской стороны и онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на территорию Львовской области вошли российские ракеты. Эту информацию подтвердил глава региона Максим Козицкий. Он также призвал жителей областного центра не вести фото- и видеосъёмку.

«Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны», — написал руководитель области в своём телеграм-канале.

Есть также информация о взрывах в Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. О воздушных атаках ранее сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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#онлайн
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#взрыв
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
15 февраля 2024, 07:56

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

В Киеве слышны взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В четверг, 15 февраля, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал Кличко в своём Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#сво
#всу
#воздушная тревога
#украина
#киев
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Le Monde: Сырский заявил об уроне ВСУ от российских управляемых авиабомб
15 февраля 2024, 04:52

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте. С таким заявлением выступил недавно назначенный главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, которого цитирует французское издание Le Monde.
«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — сообщил журналистам Сырский.

Армия России, в частности, активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

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#всу
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#вооружённые силы рф
#оружие
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СВО превратилась в войну против Запада, заявил Песков
Песков: СВО может идти дольше планируемого из-за действий Запада
14 февраля 2024, 21:34

Фото: kremlin.ru

Спецоперация на Украине может продлиться дольше планируемого из-за вмешательства в неё западных стран, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.

Спикер Кремля отметил, что спецоперация действительно может растянуться на более долгий срок, чем планировала Россия. Происходит это из-за вмешательства в конфликт западных стран.

Однако, подчеркнул Песков, Россия не намерена сдаваться и выполнит все цели СВО, которые ставила перед собой.

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#сво
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«Давайте снимем розовые очки»: Майор ВСУ описал положение армии на полях СВО
Майор ВСУ Гетьман заявил, что ситуация для ВСУ стала крайне опасной
14 февраля 2024, 21:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Ситуация на полях СВО для украинской армии превратилась в крайне опасную, с таким заявлением выступил отставной майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Надо понять, что мы находимся в крайне опасной ситуации. Тут нужно задавать вопрос не о том, когда мы пойдем в мощные контрнаступления. Давайте снимем розовые очки и закончим разговоры о том, что мы вскоре всех победим», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Гетьман.

Отставной майор заявил, что сейчас Вооружённым силам Украины необходимо думать о том, как сдержать оборону.

Однако, украинский президент Владимир Зеленский считает иначе. Ранее поручил разработать план по «ослеплению» российской армии на полях спецоперации.

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#всу
#вс рф
#сво
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Песков рассказал о новой реальности на спецоперации
Песков: СВО приобрела форму войны против коллективного Запада
14 февраля 2024, 20:00

Фото: kremlin.ru

Спецоперация началась на Украине, но позже приобрела форму войны против всего коллективного Запада, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Спикер Кремля также отметил, что Соединённые Штаты напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт, однако, никак повлиять на ​его ход они не смогут. Спецоперация будет длиться до тех пор, пока все поставленные Россией цели не будут выполнены, заключил Песков.

При этом, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной задачей для ВСУ в зоне специальной военной операции станет «ослепление» ВС РФ. Подробнее прочитать об этом можно в материале «Радио 1».

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#дмитрий песков
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Зеленский поставил задачу ВСУ «ослепить» ВС РФ в зоне СВО
14 февраля 2024, 18:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание с правительством, военными и ОПК, где дал поручение «ослепить» российские силы в зоне боевых действий.
На мероприятии присутствовали в том числе и новый главком ВСУ Александр Сырский, а также министр обороны Украины Рустем Умеров.

«"Орлан" или ZALA над линией фронта-это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств впечатления», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

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ВСУ атаковали центр Энергодара тремя дронами-камикадзе
Власти Энергодара сообщили об атаке центра города тремя БПЛА ВСУ
14 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ атаковали Энергодар Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, тремя беспилотниками, удар пришелся на центр города. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется», - написал Сеновоз в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей сохранять бдительность и быть осторожными.

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что боевики ВСУ ударили по Энергодару тремя дронами-камикадзе. Он уточнил, что в результате атаки повреждено здание городской администрации.

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#пво
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В ВСУ заявили о дефиците ракет для западных систем ПВО
Игнат заявил о дефиците ракет для иностранных ПВО
14 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/e-crow

ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны, а российские удары еще больше истощают ее запасы. Об этом рассказал представитель командования Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Его словам приводит ТАСС.
«Про дефицит можно сказать, он всегда будет», — сказал Игнат.

Он также напомнил о массированных российских атаках, которые сильно истощают запасы зенитных управляемых ракет у ВСУ. Он отметил, что Украина все время обсуждает с союзниками вопрос пополнения запасов этих боеприпасов.

При этом он отказался называть конкретное число, сколько именно ракет осталось у Украины, подчеркнув секретность такой информации.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявляла, что на вооружении у украинской армии не осталось совсем никакой бронетехники.

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#украина
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#всу
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