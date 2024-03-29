Продвижение в Богдановке и удар по украинской ГЭС: последние новости СВО

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Российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. ВСУ, невзирая на потери среди личного состава и техники, пытаются сдержать оборону. На Запорожском направлении фиксируется стягивание резервов. О том, какие новые позиции удалось занять ВС РФ, и где российские бойцы провели серию атак, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
На Запорожском направлении стороны обмениваются взаимными артиллерийскими ударами, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
Донецкое направление
ВС РФ сдерживают ВСУ на Донецком фронте. Встречные бои продолжаются в Георгиевке, Первомайском и в районе Невельского. В районе Тоненького так же продолжаются наступательные действия ВС РФ на запад, в направлении Яснобродовки.
Противник сдерживает наступление ВС РФ, несмотря на потери среди личного состава.
ВС РФ провели серию атак в Семёновке, где, в результате трудных боёв, смогли закрепиться на южных окраинах. В Бердычах продолжаются встречные бои.
Бахмутское направление
Российские бойцы продолжают наступление на Часов Яр, куда ранее ВСУ перебросили резервы.
Идут встречные бои. Так же российские войска, в результате штурмовых действий, смогли улучшить свои позиции и продвинуться в Богдановке.
Удары по Украине
Минувшей ночью на территории всей Украины прозвучали сигналы тревоги о ракетной опасности. Позже агентство «Укрэнерго» сообщило о повреждении тепловой и гидроэлектростанции. В Харьковской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.
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Анастасия Хохлова