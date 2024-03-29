В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ

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В Белгороде после обстрела ВСУ выбиты стекла и серьезно поврежден балкон в 17 многоквартирных домах, а также повреждены «Белгород Арена» и здание местной гимназии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков оповещал население о сбитых на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядах Vampire. ВСУ в ночь на пятницу обстреляли территорию, здесь было уничтожено 15 воздушных целей.
От осколков пострадали 12 припаркованных автомобилей. О повреждениях на «Белгород-Арена» сообщалось и 21 марта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин.
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От осколков пострадали 12 припаркованных автомобилей. О повреждениях на «Белгород-Арена» сообщалось и 21 марта.
«Центрального входа практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», — рассказал директор учреждения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин.
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Мария Федоровцева