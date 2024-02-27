Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсус по этой теме так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт РИА Новости.