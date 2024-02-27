Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировали военных ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — заявили в ведомстве.Участки местности с высоким скоплением бойцов украинских войск были обнаружены в районе населенного пункта Вербовое. Противника уничтожили расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак