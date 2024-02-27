Пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, невзирая на срок за дезертирство

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Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали несмотря на срок за дезертирство. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил «срочку», я дезертировал. То есть снял целый караул, но там не убил никого, просто забрал автоматы и ворвался в дом», — поделился мужичка.Тогда украинца осудили по четырем статьям уголовного кодекса. Мужчину приговорили не только к тюремному сроку, но и к году лечения в Республиканской психиатрической больнице строгого режима.
Ранее вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак