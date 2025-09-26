Продюсер прокомментировал отказ Васильева приезжать в Россию
Рудченко: Васильев опасается уголовной ответственности в РФ
Историк моды Александр Васильев может отказываться возвращаться в Россию не из‑за плотного гастрольного графика, как утверждает его менеджмент, а из страха уголовного преследования.
Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на продюсера Павла Рудченко. По мнению собеседника, версии о том, что у Васильева якобы полностью расписанные выступления за границей на несколько лет вперёд, выглядят маловероятными.
«...Я не верю, что кто-то желает видеть на своем мероприятии только Васильева и готов идти на любые условия, платить любые деньги, лишь бы он приехал», — добавил Рудченко.
Он предположил, что у покинувших Россию артистов, сделавших карьеру в стране, часто нет стабильного спроса за рубежом.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил конфисковать недвижимость Васильева, уехавшего из РФ в 2022 году, и передать её в пользу семей участников СВО. По мнению парламентария, такая мера была бы актом социальной справедливости в ответ на публичный отказ бывшего ведущего программы «Модный приговор» возвращаться в Россию даже за деньги.