Продюсер прокомментировал отказ Васильева приезжать в Россию

26 сентября 2025, 13:53

Рудченко: Васильев опасается уголовной ответственности в РФ

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Историк моды Александр Васильев может отказываться возвращаться в Россию не из‑за плотного гастрольного графика, как утверждает его менеджмент, а из страха уголовного преследования.





Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на продюсера Павла Рудченко. По мнению собеседника, версии о том, что у Васильева якобы полностью расписанные выступления за границей на несколько лет вперёд, выглядят маловероятными.





«...Я не верю, что кто-то желает видеть на своем мероприятии только Васильева и готов идти на любые условия, платить любые деньги, лишь бы он приехал», — добавил Рудченко.