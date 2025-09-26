Депутат резко ответил на отказ экс-ведущего «Модного приговора» вернуться в Россию

26 сентября 2025, 13:18

Депутат Иванов: недвижимость Александра Васильева нужно отдать семьям бойцов СВО

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Недвижимость историка моды Александра Васильева, уехавшего из России после начала СВО, необходимо конфисковать. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, такая мера стала бы актом социальной справедливости в ответ на отказ экс-ведущего «Модного приговора» возвращаться на родину даже за деньги.



Парламентарий подчеркнул, что квартира Васильева в историческом центре Москвы представляет собой ценный ресурс, который должен служить на благо страны. Он предложил передать недвижимость многодетным семьям и родным участников спецоперации.

«Я предлагаю рассмотреть возможность передачи недвижимости в пользу настоящих героев нашего времени <…>. Это будет актом настоящей социальной справедливости», — сказал собеседник издания.