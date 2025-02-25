Продюсер Рудченко: СБУ невзлюбила певца SHAMAN из-за его патриотизма

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
СБУ невзлюбила певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за его патриотизма. Так считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«SHAMAN, как артист, выбрал свою позицию и открыто о ней заявил, в отличие от некоторых сбежавших в свое время артистов, вот этих релокантов, которые долгое время отмалчивались, а потом со временем показали свое истинное лицо. SHAMAN же был правдив перед собой и перед народом», — пояснил продюсер в беседе с NEWS.ru.
По его словам, обвинения СБУ связаны с поездками певца в зону проведения спецоперации и выступлениями перед российскими бойцами, а также за его активную патриотическую позицию, что очень не нравится украинским спецслужбам.
Ранее стало известно, что СБУ вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова за то, что в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал ВС РФ, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.
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