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Продюсер Рудченко: СБУ невзлюбила певца SHAMAN из-за его патриотизма

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

СБУ невзлюбила певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за его патриотизма. Так считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«SHAMAN, как артист, выбрал свою позицию и открыто о ней заявил, в отличие от некоторых сбежавших в свое время артистов, вот этих релокантов, которые долгое время отмалчивались, а потом со временем показали свое истинное лицо. SHAMAN же был правдив перед собой и перед народом», — пояснил продюсер в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обвинения СБУ связаны с поездками певца в зону проведения спецоперации и выступлениями перед российскими бойцами, а также за его активную патриотическую позицию, что очень не нравится украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что СБУ вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова за то, что в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал ВС РФ, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.

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ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области
25 февраля 2025, 21:23

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска готовятся к отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, ВСУ из-за активной работы бойцов ВСУ столкнулись с серьёзными логистическими проблемами, в результате чего приняли решение отступать.

Отмечается, что украинские военные прозвали трассу из Юнаковки Сумской области Украины в Суджу Курской области, над которой российские бойцы установили огневой контроль, «дорогой смерти».

Также уточняется, что ранее ВСУ могли производить замену подразделений численностью до одного батальона (до 500 бойцов). Теперь же ротация производится до роты, то есть, до 100 человек. При этом в потерями 15-20%.

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Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью
25 февраля 2025, 17:55

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский постепенно теряет контроль над властью. Об этом заявил независимый ирландский журналист Чей Боуз.
В своём посте, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter), он назвал главу киевского режима «диктатором» и указал, что даже прежде лояльные по отношению к Зеленскому средства массовой информации теперь ополчились на него.

«Диктатор теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент», — написал Боуз.

Ирландский журналист также подчеркнул, что украинские войска продолжают отступление на фронте, что не добавляет Зеленскому популярности, как в среде военных, так и среди гражданских чиновников, политиков и парламентариев.

Ранее стало известно, что во вторник, 25 февраля, Верховная рада только со второй попытки собрала необходимое количество голосов, чтобы утвердить постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Сообщается, что на заседании парламента Украины присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.

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#верховная рада
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«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу
Силовики рассказали о прозвании ВСУ трассы Юнаковки в Суджу «дорогой смерти»
25 февраля 2025, 17:41

Фото: istockphoto/MikeMareen

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) прозвали между собой трассу из Юнаковки в Сумской области в Суджу «дорогой смерти». Такое название прифронтовая коммуникация получила после того, как её взяли под свой огневой контроль российские войска.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в силовых структурах. После того, как трасса стала легко простреливаться из ручного стрелкового оружия, а то и попадать под обстрелы российской артиллерии, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией частей, пояснили силовики. Военные из группировки войск «Север» теперь держат этот путь снабжения ВСУ под постоянным огневым контролем.

После установления контроля ВС РФ над основной трассой подвоза из Юнаковки на Украине в Суджу на территории Курской и активной работы по ней российских военных украинские войска на территории российского региона остаются без боеприпасов и продовольствия. Эта трасса грозит стать «дорогой смерти» не только для тех, кто пытался по ней проехать, но и для тех, кого с помощью этой рокады снабжали продуктами, патронами и снарядами.

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#вс рф
#курская область
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Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО
25 февраля 2025, 17:12

Фото: iStock/zim286

Искандер Шигабетдинов из Зеленодольска принял решение отправиться на СВО во второй раз, несмотря на то, что воспитывает троих детей.
По данным «Татар-информ», мужчина в 2023 добровольно уехал в зону спецоперации для выполнения боевых задач. После завершения контракта он вернулся домой и продолжил помогать фронту: передавал маскировочные сети, тепловизоры, бытовые принадлежности и другую помощь через зеленодольскую волонтерскую группу «Своих не бросаем».

Однако со временем боец понял, что не может оставаться в стороне, и принял решение вновь подписать контракт с Минобороны РФ и вернуться в зону боевых действий.

«Ребят много там, знакомых. Хочется, чтобы быстрей вернулись. Я созрел помочь, чтоб быстрей все закончилось», — признался Шигабетдинов.

По его словам, чувство долга перед страной оказалось сильнее стабильной работы и мирной жизни. Мужчина также не скрывает, что возвращаться на фронт ему страшно, но, как и все, он надеется, что СВО скоро завершится. И сейчас необходимо делать все, чтобы поскорее приблизить этот момент.

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SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ
25 февраля 2025, 15:57

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес.
В материалах украинского ведомства сообщается, что исполнитель публично поддерживает и пропагандирует политику России, а также прославляет российских военнослужащих. Также в СБУ подчеркнули, что SHAMAN регулярно выступает на концертах и участвует в акциях, которые направлены на поддержку властей РФ.

«Что на это можно ответить? Служу России!», – прокомментировал Дронов выдвинутые украинской спецслужбой обвинения.
Напомним, что СБУ регулярно выдвигает обвинения в адрес российских политиков, артистов, военных и общественных деятелей, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.

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