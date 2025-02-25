СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Об этом пресс-служба ведомства написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на исполнителя. Так, в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал Вооружённые силы России, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.
Дронову вменяют публичное прославление российской армии и поддержку специальной военной операции (СВО) через соцсети и СМИ.
На основании указанных материалов певцу предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о «глорификации» российских военнослужащих. В СБУ уточнили, что расследование ведётся под руководством офиса генпрокурора.
Напомним, что СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским политикам, артистам, военным и общественным деятелям, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.
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Дронову вменяют публичное прославление российской армии и поддержку специальной военной операции (СВО) через соцсети и СМИ.
На основании указанных материалов певцу предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о «глорификации» российских военнослужащих. В СБУ уточнили, что расследование ведётся под руководством офиса генпрокурора.
Напомним, что СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским политикам, артистам, военным и общественным деятелям, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.
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Анастасия Чинкова