SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес.
В материалах украинского ведомства сообщается, что исполнитель публично поддерживает и пропагандирует политику России, а также прославляет российских военнослужащих. Также в СБУ подчеркнули, что SHAMAN регулярно выступает на концертах и участвует в акциях, которые направлены на поддержку властей РФ.
Читайте также:
СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN
Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео
«Обо мне говорят»: SHAMAN рассказал о своём отношении к критике публики
«Что на это можно ответить? Служу России!», – прокомментировал Дронов выдвинутые украинской спецслужбой обвинения.Напомним, что СБУ регулярно выдвигает обвинения в адрес российских политиков, артистов, военных и общественных деятелей, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.
Читайте также:
СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN
Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео
«Обо мне говорят»: SHAMAN рассказал о своём отношении к критике публики
Анастасия Чинкова