Проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни

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Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях требует поддержки и адаптации. Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» предлагает бойцам СВО возможность продолжить служение стране, но уже в управлении. Об этом рассказала член Общественного совета проекта, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и член Совета при Президенте РФ по правам человека Юлия Белехова.
«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников. Для многих это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — сказала Белехова.
С 3 марта по 30 апреля открыт приём заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект помогает развивать навыки в сфере управления и построить дальнейшую карьеру. Кандидатам нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призвана помочь бойцам СВО найти себя вне зоны боевых действий.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — отметил Воробьев.
Отбор включает тестирование на сайте проекта с 1 по 4 мая (основной поток) и с 26 по 29 мая (дополнительный поток), а также собеседования с 30 мая по 24 июня. Финалистов зачислят в программу 1 июля.
Обучение пройдёт в очно-заочной форме с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года и будет полностью бесплатным. По итогам лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или попадут в кадровый резерв.
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Дайана Хусинова