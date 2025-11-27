Григорий Лепс прокомментировал заявление о необходимости «Путинграда»

27 ноября 2025, 10:21

Певец Григорий Лепс опроверг, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс выступил с опровержением в своём Telegram-канале. Он заявил, что не призывал переименовать город в ДНР в Путинград.





Поводом для заявления артиста послужил видеоролик, который активно распространяли в социальных сетях в ноябре. В этом ролике певец якобы поддерживает идею дать Красноармейску (Покровску) название Путинград после завершения специальной военной операции.



Лепс однозначно назвал это видео фальшивкой.

«На данный момент это видео с изменённой с помощью ИИ речью используется украинской пропагандой. Снято в апреле этого года. Презентовали на радио совместный дуэт с Лёшей Свиком», — пояснил артист.

