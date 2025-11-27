Григорий Лепс прокомментировал заявление о необходимости «Путинграда»
Народный артист России Григорий Лепс выступил с опровержением в своём Telegram-канале. Он заявил, что не призывал переименовать город в ДНР в Путинград.
Поводом для заявления артиста послужил видеоролик, который активно распространяли в социальных сетях в ноябре. В этом ролике певец якобы поддерживает идею дать Красноармейску (Покровску) название Путинград после завершения специальной военной операции.
Лепс однозначно назвал это видео фальшивкой.
«На данный момент это видео с изменённой с помощью ИИ речью используется украинской пропагандой. Снято в апреле этого года. Презентовали на радио совместный дуэт с Лёшей Свиком», — пояснил артист.Григорий Викторович призвал своих поклонников внимательнее относиться к информации в интернете и учитывать возможности современных технологий.
