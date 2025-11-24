В Алтайском крае ликвидировали диверсантов, пытавшихся пустить под откос поезда
На Алтае спецслужбы России предотвратили диверсию на железной дороге. Два местных жителя, завербованные террористической организацией, планировали установить устройство для разрушения поездов. Об этом пишет РИА Новости.
22 ноября на перегоне между станциями Алтайская и Бийск сотрудники ФСБ заметили подозрительных людей. При задержании они начали стрелять по правоохранителям, но ответные выстрелы привели к их ликвидации.
Следствие установило, что злоумышленники получили инструкции через Telegram. Их цель заключалась в организации теракта за деньги. Уголовное дело уже возбуждено, а обстоятельства инцидента продолжают выяснять.
Ранее в Москве ФСБ России предотвратила попытку теракта против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны.
