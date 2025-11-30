Проект «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО ​изучить новые профессии

30 ноября 2025, 12:06

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», который направлен на профессиональную переподготовку участников боевых действий и их последующее трудоустройство в органах власти и коммерческих организациях.





В рамках годовой программы участники изучают, как формируются и реализуются федеральные, региональные и муниципальные проекты, а также осваивают практические управленческие навыки. Особое внимание уделяется аналитике, командной работе, стрессоустойчивости и развитию личной эффективности.



Участник проекта Алексей Потапенок отметил, что программа существенно расширила его профессиональные возможности. По его словам, он освоил новые аналитические инструменты, научился определять роли в коллективе и стал увереннее в решении рабочих задач. Также он подчеркнул, что обучение помогло ему переосмыслить личные ориентиры и повысить уровень организованности.



«После программы я планирую реализовать полученные навыки на муниципальном или региональном уровне», — добавил он.