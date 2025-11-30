Проект «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО изучить новые профессии
В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», который направлен на профессиональную переподготовку участников боевых действий и их последующее трудоустройство в органах власти и коммерческих организациях.
В рамках годовой программы участники изучают, как формируются и реализуются федеральные, региональные и муниципальные проекты, а также осваивают практические управленческие навыки. Особое внимание уделяется аналитике, командной работе, стрессоустойчивости и развитию личной эффективности.
Участник проекта Алексей Потапенок отметил, что программа существенно расширила его профессиональные возможности. По его словам, он освоил новые аналитические инструменты, научился определять роли в коллективе и стал увереннее в решении рабочих задач. Также он подчеркнул, что обучение помогло ему переосмыслить личные ориентиры и повысить уровень организованности.
«После программы я планирую реализовать полученные навыки на муниципальном или региональном уровне», — добавил он.Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте программы, подготовить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты получат доступ к обучению и стажировке в органах власти Подмосковья.