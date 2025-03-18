Социальные гарантии для военнослужащих: статус ветерана боевых действий, выплаты и льготы для участников СВО и их семей

Видео: Минобороны РФ
В условиях современных вызовов армия усиливает подготовку новобранцев, обучая их тактике захвата опорных пунктов, рейдов и организации связи в бою. Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам противника. После завершения обучения военнослужащие пополнят боевые подразделения.
Кроме того, государство увеличило единоразовую выплату до 2,3 млн рублей, подчеркивая свою заботу о военнослужащих и их семьях через широкий спектр социальных выплат и льгот. Более подробно об условиях заключения контракта с Минобороны РФ в Московской области рассказывает «Радио 1».
Ежемесячная зарплата для рядовых составляет 204 тысячи рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты: 8000 рублей за сутки участия в активных действиях, 50 000 рублей за каждый километр продвижения и от 50 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят подготовку и получают качественную экипировку и поддержку родственников.
Герои России получают ежемесячно 89 675 рублей. С марта 2025 года предусмотрены новые доплаты в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей участников СВО.
Участники СВО также получают кредитные каникулы, освобождение от налога на имущество и приостановление судебных дел. Рабочее место сохраняется за военнослужащими на весь срок контракта и три месяца после его окончания.
Также предоставляются компенсации за жилье и капремонт (50%), бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение в вузах на бюджетной основе, отпуск в любое время, скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области, путевки в санатории, бесплатная газификация, протезы и уменьшение транспортного налога.
Для пожилых родителей предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в стационар. Дети военных, попавших в плен или пропавших без вести, получают ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для детей.
• 5 миллионов рублей — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4,4 миллиона рублей — единовременная выплата по месту службы;
• 3 миллиона рублей — единовременная региональная выплата;
• 3,1 миллиона рублей — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 тысяч рублей — ежемесячная компенсация;
• 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Выплаты и социальные гарантииКонтракт с Минобороны РФ можно заключить на 1, 3 или 5 лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта выплачивается 1,9 млн рублей и 400 тысяч рублей федеральной разовой выплаты.
Ежемесячная зарплата для рядовых составляет 204 тысячи рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты: 8000 рублей за сутки участия в активных действиях, 50 000 рублей за каждый километр продвижения и от 50 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят подготовку и получают качественную экипировку и поддержку родственников.
Выплаты за награды в зоне СВОВоеннослужащие получают выплаты за награды: один оклад за поощрение правительством, два оклада — за поощрение президентом, три оклада — за почетные звания и знаки отличия, пять окладов — за ордена и медали.
Герои России получают ежемесячно 89 675 рублей. С марта 2025 года предусмотрены новые доплаты в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей участников СВО.
Списание долгов для бойцов СВОСудебные приставы могут списывать долги военнослужащим по просроченным кредитам, включая ипотеку, на сумму до 10 млн рублей. Это касается граждан, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года.
Участники СВО также получают кредитные каникулы, освобождение от налога на имущество и приостановление судебных дел. Рабочее место сохраняется за военнослужащими на весь срок контракта и три месяца после его окончания.
Статус ветерана боевых действийБойцы, участвующие в спецоперации, получают статус ветерана боевых действий, что дает право на ряд льгот и выплат. Ежемесячные выплаты составляют от 2,4 до 3,9 тыс. рублей.
Также предоставляются компенсации за жилье и капремонт (50%), бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение в вузах на бюджетной основе, отпуск в любое время, скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области, путевки в санатории, бесплатная газификация, протезы и уменьшение транспортного налога.
Льготы для семей участников СВОСемьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Дети военнослужащих получают приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах, доступ к кружкам и секциям, а также льготы при поступлении в вузы на бюджетной основе.
Для пожилых родителей предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в стационар. Дети военных, попавших в плен или пропавших без вести, получают ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для детей.
Выплаты за ранения и по инвалидностиИнвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;
- 3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
Выплаты за гибель военнослужащегоВ случае гибели военнослужащего его семья имеет право на следующие выплаты:
• 5 миллионов рублей — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4,4 миллиона рублей — единовременная выплата по месту службы;
• 3 миллиона рублей — единовременная региональная выплата;
• 3,1 миллиона рублей — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 тысяч рублей — ежемесячная компенсация;
• 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова