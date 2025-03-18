Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить денежные выплаты

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Военная прокуратура гарнизона 42 помогла военнослужащему из Московской области, участвующему в специальной военной операции, получить причитающиеся ему денежные выплаты, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.
Из-за ошибок в базе данных в течение пяти месяцев он получал денежное довольствие не в полном объеме, что привело к образованию задолженности более 400 тыс. рублей.
После того как военный прокурор гарнизона направил представление в адрес командования, ситуацию урегулировали и все задолженные средства выплатили военнослужащему в полном объеме.
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Дайана Хусинова