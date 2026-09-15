Жителя Херсонской области приговорили к 18 годам за передачу данных ГУР
Суд в Херсонской области назначил 18 лет строгого режима местному жителю 1982 года рождения. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что мужчину признали виновным в шпионаже в пользу украинской военной разведки.
В беседе с РИА Новости представители ФСБ уточнили, что у осужденного есть гражданство Украины. Суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
По версии следствия, мужчина поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через иностранный мессенджер. Он передавал сведения о размещении российских военнослужащих и путях следования военной техники в регионе.
Следователи считают, что эту информацию планировали использовать при подготовке диверсий и терактов. Кроме того, силовики нашли тайники со взрывными устройствами и отдельными компонентами для них. Опасные предметы изъяли во время обысков.
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