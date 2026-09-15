Жителя Херсонской области приговорили к 18 годам за передачу данных ГУР

15 сентября 2026, 10:42

Фото: iStock/Yingko

Суд в Херсонской области назначил 18 лет строгого режима местному жителю 1982 года рождения. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что мужчину признали виновным в шпионаже в пользу украинской военной разведки.