Профессор озвучил сроки полного краха Украины
Профессор Дизен: Крах Украины может случиться в следующие несколько месяцев
Полный крах киевского режима может произойти в следующие нескольких месяцев, полагает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит», — отметил он в эфире YouTube.
Гленн Дизен обратил внимание, что со стороны Вооруженных сил Украины растет число жертв и дезертиров.
Стоит напомнить, что ночью 10 июня Киев и область столкнулись с мощнейшей атакой. В Минобороны РФ подтвердили, что российская армия нанесла групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. ВС РФ также поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. В Минобороны уточнили, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.