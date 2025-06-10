Участвующую во вторжении ВСУ в Курскую область датчанку просят приговорить к 30 годам
Представитель гособвинения требует приговорить наёмницу из Дании Аннабель Йоргенсен к 30 годам лишения свободы заочно за участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе судебного заседания была озвучена просьба гособвинителя в виде назначения наёмнице 30 лет колонии общего режима заочно со штрафом с 2,5 миллиона рублей.
По версии следствия, Йоргенсен участвовала в нападении на Курскую область в составе подразделений украинских войск. Заочное рассмотрение возбуждённого против неё уголовного дела началось 9 июня во 2-м Западном окружном военном суде. На первом заседании судом было удовлетворено ходатайство гособвинителя о частичном закрытии судебного следствия.
Йоргенсен была объявлена в международный розыск. В отношении неё возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: о незаконном ношении оружия, незаконном пересечении госграницы с применением насилия, участии наёмника в вооружённом конфликте, контрабанде взрывных устройств и боеприпасов и террористическом акте.
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