Участвующую во вторжении ВСУ в Курскую область датчанку просят приговорить к 30 годам

10 июня 2025, 15:59

ТАСС: наёмницу ВСУ из Дании просят приговорить к 30 годам колонии

Фото: iStock/chatchaiyo

Представитель гособвинения требует приговорить наёмницу из Дании Аннабель Йоргенсен к 30 годам лишения свободы заочно за участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.