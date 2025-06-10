В Минобороны РФ заявили о массированном ударе по военным предприятиям в Киеве
ВС РФ ночью 10 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным предприятиям в Киеве, сообщило Минобороны РФ.
Отмечалось, что российская армия поразила украинские предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а еще пункты управления, места дислокации армии Украины, сосредоточения вооружения и военной техники украинских формирований. Вооруженные силы Российской Федерации также ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — обратили внимание в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что Украина планировала теракт в Сухуме из-за поддержки Абхазией СВО. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, подчеркнув, что республика является истинным союзником России.