В Минобороны РФ заявили о массированном ударе по военным предприятиям в Киеве

10 июня 2025, 14:21

Фото: iStock/ vadimrysev

ВС РФ ночью 10 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным предприятиям в Киеве, сообщило Минобороны РФ.





Отмечалось, что российская армия поразила украинские предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а еще пункты управления, места дислокации армии Украины, сосредоточения вооружения и военной техники украинских формирований. Вооруженные силы Российской Федерации также ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.





«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — обратили внимание в Минобороны РФ.