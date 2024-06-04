В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что во вторник, 4 июня, зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах в Днепропетровске.
По словам Лысака, в результате падения ракетных обломков появился пожар. Какие именно гражданские объекты получили повреждения, глава Днепропетровской ОВА не уточнил.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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