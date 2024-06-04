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В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в городе
04 июня 2024, 09:26
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что во вторник, 4 июня, зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах в Днепропетровске.


По словам Лысака, в результате падения ракетных обломков появился пожар. Какие именно гражданские объекты получили повреждения, глава Днепропетровской ОВА не уточнил.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Раненый боец СВО сообщил об угрозах командования
Раненый участник СВО сообщил о требовании командира вернуться в Луганск
04 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Призванный на СВО житель Якутии Максим Маслов рассказал об угрозах со стороны командования. Об этом пишет сетевое издание «Волгоград Онлайн».
Сообщается, что после получения ранения боец на протяжении нескольких месяцев находится в Волгограде. Он пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. Все это время военный вынужден снимать жилье.

По его словам, с ним вышло на связь командование. В доказательство своих слов он показал переписку с замполитом его подразделения. Кроме того, военнослужащий заявил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела.

«Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Reuters: Италия может передать Украине вторую систему ПВО
04 июня 2024, 09:58

Фото: iStock/okfoto

Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает Reuters.
Данная система может войти в девятый пакет помощи Киеву от Рима. Отмечается, что его могут одобрить в ближайшее время.

Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая находится в Кувейте, но при этом она вскоре должна вернуться в Италию.

Напомним, SAMP/T — это единственная европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели.

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#спецоперация
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Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777
04 июня 2024, 09:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета самоходной артиллерийской установки «‎Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.
«155-мм — «три топора» (гаубицы М777) — работают в ответ, но их осталось очень мало, и их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем», — рассказал он.

По его словам, количество пораженных расчетом целей «идет на десятки». Речь идет об уничтожении военной техники, личного состава, блиндажей и укреплений Вооруженных сил Украины, огневых точек. Наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы в рядах украинских сил остаются ударные беспилотники, рассказал он. Боец добавил, что для этого артиллеристы оборудовали боевую машину дополнительными средствами защиты.

«Важно, чтобы во время сброса граната детонировала как можно дальше от корпуса машины и ее экипажа», — рассказал командир.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные из 9-й бригады «Южной» группировки дважды водружали флаг в Нетайлово
04 июня 2024, 08:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отряды штурмовиков вошли в Нетайлово через Первомайское, применяя тактику скрытого передвижения малыми группами с поддержкой бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. В процессе боя российские бойцы вытеснили солдат ВСУ из окопов и блиндажей, провели зачистку и установили флаг на здании администрации.

В военном ведомстве добавили, что поднятие флага на освобожденных территориях имеет особое символическое значение, подчеркивая победу и укрепляя боевой дух военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В отношении Макаревича* начали доследственную проверку
ТАСС: СК начал доследственную проверку Макаревича* после его беседы с пранкером
04 июня 2024, 07:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

СК РФ начал доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его разговора с пранкером. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что проверка проводится на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Сообщается, что начата она была после того, как он поговорил по телефону с пранкером, который представился Зеленским. Макаревич* заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и плохо относится к СВО. Музыкант рассказал, что очень ждет победы Украины. Он пообещал, что в честь нее даст отдельный концерт в стране. Запись была опубликована в интернете.

«Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил он.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича* в реестр иноагентов.

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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
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Минобороны РФ рассказало об ударе Черноморского флота по объектам ВСУ
МО: ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине
04 июня 2024, 07:22

Фото: istock /IherPhoto

Ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район. После чего, были развернуты пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнены пуски крылатых ракет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
04 июня 2024, 06:15

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
Детали не сообщаются.

По состоянию на 05:16 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Луганске.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#украина
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Российский дипломат заявил о нахождении на Украине 14 американских ДРГ
Дипломат Гаврилов: на территории Украины действуют 14 американских ДРГ
04 июня 2024, 06:00

Фото: istock / zabelin

На Украине действуют 14 диверсионно-разведывательных групп США. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Как утверждает дипломат, суммарно на Украине находятся 92 иностранных ДРГ, включая 14 американских групп. Гаврилов добавил, что офицеры и генералы армии Соединенных Штатов планируют террористические удары, направленные против РФ. Военнослужащие ВС США не ограничиваются обслуживанием систем HIMARS и Shadow, но и напрямую принимают участие в планировании операций.

По словам Гаврилова, куда бы зарубежные наемники ни прятались, российские ракеты «Кинжал» настигнут их везде, и привел в качестве примера недавний удар по Яворовскому полигону во Львовской области.

До этого сообщалось, что российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
#дипломат
#ракеты
#наемники
#удар
#рф
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Российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка»
МО: ВС РФ в зоне спецоперации впервые применили наземный беспилотник «Лягушка»
04 июня 2024, 05:40

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Бойцы группировки войск «Центр» в зоне спецоперации впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка». Об этом рассказали в Минобороны России изданию РИА Новости.
«Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она дошла до окопов противника, и при помощи дистанционного подрыва пулемётная точка была уничтожена.

Комплекс «Лягушка» является четырёхколёсной платформой на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Управление осуществляется расчётом из трёх солдат при помощи дистанционного пульта и специальных очков.

На антенне «Лягушки» установлена камера, позволяющая оператору комплекса маневрировать наземным беспилотником и обходить препятствия. Дополнительная антенна позволяют вести комплекс на расстояние более 3-х километров.

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