Программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО строить карьеру

23 октября 2025, 16:11

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их интеграцию в гражданскую жизнь. Проект помогает ветеранам освоить управленческие навыки и построить карьеру в органах власти.





Участник программы, сержант запаса и лейтенант МВД Александр Александров поделился в беседе с РИАМО, что инициатива позволяет ветеранам продолжить служение Родине уже в мирном формате — через государственное управление. По его словам, обучение дает практические инструменты, которые можно применять в работе.



Александров подчеркнул важность наставничества, отметив, что сотрудничает с главой городского округа Химки Еленой Земляковой, которая помогает определить профессиональное направление и делится управленческим опытом.

«Из советов наставника, который запомнился: говори честно, не скрывай проблем. Если есть проблема — ее нужно решать, а не замалчивать. Это жизненный и практический совет. Умалчивание влечет за собой новые трудности», — отметил участник программы.