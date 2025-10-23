Программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО строить карьеру
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их интеграцию в гражданскую жизнь. Проект помогает ветеранам освоить управленческие навыки и построить карьеру в органах власти.
Участник программы, сержант запаса и лейтенант МВД Александр Александров поделился в беседе с РИАМО, что инициатива позволяет ветеранам продолжить служение Родине уже в мирном формате — через государственное управление. По его словам, обучение дает практические инструменты, которые можно применять в работе.
Александров подчеркнул важность наставничества, отметив, что сотрудничает с главой городского округа Химки Еленой Земляковой, которая помогает определить профессиональное направление и делится управленческим опытом.
«Из советов наставника, который запомнился: говори честно, не скрывай проблем. Если есть проблема — ее нужно решать, а не замалчивать. Это жизненный и практический совет. Умалчивание влечет за собой новые трудности», — отметил участник программы.По словам ветерана, проект помогает бывшим бойцам не просто освоить новую профессию, а сохранить дух служения и ответственности, продолжая приносить пользу обществу.
Для того чтобы принять участие в программе, нужно заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в рамках проекта.