В Подмосковье обломки дрона упали на автобус с пассажирами
В Подмосковье обломки сбитого беспилотника задели автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва». Информацию также подтвердили в компании «Мострансавто».
Инцидент произошёл с автобусом №402, который следует по маршруту Малино – Большое Алексеевское – метро «Котельники». В результате автобус получил незначительные повреждения, пассажиры не пострадали. После инцидента людей пересадили в другой транспорт.
Ранее 23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел в столицу.
Кроме того, российские ПВО в период с 08:00 до 12:00 мск 23 октября уничтожили 32 беспилотных аппарата самолетного типа ВСУ над несколькими российскими регионами.
