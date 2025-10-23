В Подмосковье обломки дрона упали на автобус с пассажирами

23 октября 2025, 14:26

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Подмосковье обломки сбитого беспилотника задели автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва». Информацию также подтвердили в компании «Мострансавто».