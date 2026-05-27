«Произойдет быстрее»: Политолог назвал вероятную дату окончания СВО
Политолог Перенджиев: СВО закончится в конце 2027 года разгромом боевиков ВСУ
Специальная военная операция закончится полным разгромом Вооруженных сил Украины к концу 2027 года. Такой прогноз сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
По его словам в беседе с NEWS.ru, решающим фактором станет истощение поддержки Киева со стороны западных союзников. Эксперт пояснил, что США все глубже вовлекаются в конфликт против Ирана, втягивая в него и европейские страны, которые и без того испытывают трудности с оказанием помощи Украине.
«Но Вашингтон заставит их оказывать поддержку именно в военных действиях против Тегерана. В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооруженных сил Украины произойдет быстрее», — прокомментировал собеседник.Ранее, 27 мая, пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале сообщила об освобождении двух населенных пунктов. Подразделения группировок войск «Восток» и «Север» взяли под контроль село Воздвиженка в Запорожской и Гранов в Харьковской областях.