«Произойдет быстрее»: Политолог назвал вероятную дату окончания СВО

27 мая 2026, 13:31

Политолог Перенджиев: СВО закончится в конце 2027 года разгромом боевиков ВСУ

Специальная военная операция закончится полным разгромом Вооруженных сил Украины к концу 2027 года. Такой прогноз сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.





По его словам в беседе с NEWS.ru, решающим фактором станет истощение поддержки Киева со стороны западных союзников. Эксперт пояснил, что США все глубже вовлекаются в конфликт против Ирана, втягивая в него и европейские страны, которые и без того испытывают трудности с оказанием помощи Украине.





«Но Вашингтон заставит их оказывать поддержку именно в военных действиях против Тегерана. В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооруженных сил Украины произойдет быстрее», — прокомментировал собеседник.