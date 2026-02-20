Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе

20 февраля 2026, 14:49

Reuters: российские удары по черноморским портам бьют по главным доходам Украины

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Российские атаки на черноморские порты Украины наносят серьезный ущерб экономике страны. По данным Reuters, такие действия снижают пропускную способность и затрудняют экспорт сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых.