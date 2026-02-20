Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Российские атаки на черноморские порты Украины наносят серьезный ущерб экономике страны. По данным Reuters, такие действия снижают пропускную способность и затрудняют экспорт сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых.
Эти товары становятся основным источником доходов для Украины в условиях длительного конфликта с Россией. Агентство Bloomberg также сообщает, что российская армия усиливает удары по украинской портовой инфраструктуре в ответ на атаки украинских сил на черноморские города. Это ухудшает ситуацию с экспортом зерна, который играет ключевую роль в экономике страны. Российские войска нанесли мощный удар по энергетическим объектам, использующимся украинскими военными. В результате повреждены 20 электроподстанций в Одесской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: