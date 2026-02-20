ВСУ нанесли удар по школе в Энергодаре во время занятий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал об атаке Вооружённых сил Украины на школу в Энергодаре. Его слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Украинские военные нанесли удар по школе №4 в разгар учебного дня. В момент атаки в здании находились 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения. К счастью, никто из них не пострадал.
Взрывная волна выбила стёкла в окнах, осколки повредили фасад здания. Беспилотник врезался в дерево, которое растёт на территории школы. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они оценивают масштаб повреждений и обеспечивают безопасность.
Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными металлическими шариками.
