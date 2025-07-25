Произошел масштабный сбой в работе Starlink, на которую полагаются ВСУ на фронте

25 июля 2025, 00:07

В работе Starlink произошли сбои по всему миру и затронули всю линию фронта ВСУ

Фото: iStock/AdrianHancu

Массовые перебои в работе спутникового интернет-сервиса Starlink были зафиксированы по всему миру. Количество сообщений о сбоях превысило 50 тысяч. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса мониторинга Downdetector.





Starlink Илона Маска представляет собой глобальную спутниковую сеть, созданную для обеспечения широкополосным доступом в интернет в любой точке земного шара.



Крупный сбой произошел вечером в четверг, 24 июля. Наибольшее количество жалоб на неработающий интернет поступило от пользователей в Соединенных Штатах, Канаде и Германии.



Украинские СМИ также уточняли, что система прекратила работать по всей линии фронта. Напомним, что интернет от Starlink применяется ВСУ с 2022 года для связи между подразделениями и наведения оружия.



Илон Маск официально подтвердил проблему в работе Starlink и пообещал восстановить систему в ближайшее время.



Фото: скриншот профиля Илона Маска в соцсети X



«Обслуживание будет восстановлено в ближайшее время. Извините за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы гарантировать, что подобное не повторится», — написал Маск в своем аккаунте соцсети X (ранее Twitter).