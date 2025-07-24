На Украине назвали самое сложное для ВСУ направление
Зеленский назвал красноармейское направление самым тяжелым для боевиков ВСУ
Красноармейское (покровское) направление является самым тяжелым для украинских боевиков.
Об этом в рамках вечернего обращения заявил Владимир Зеленский в соцсетях. Перед этим украинские СМИ перечисляли возможные этапы свержения главы киевского режима.
«Говорил сегодня с Главкомом [ВСУ Александром Сырским] ... Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание ... самое сложное сейчас направление», — сказал Зеленский.
Полномочия Владимира Зеленского завершились в конце мая 2024 года, но украинский политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Политологи называют заявления Зеленского словоблудием, а некоторые и вовсе говорят, что бывший комик может сбежать в Латинскую Америку.