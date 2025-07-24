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На Украине назвали самое сложное для ВСУ направление

Зеленский назвал красноармейское направление самым тяжелым для боевиков ВСУ
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Красноармейское (покровское) направление является самым тяжелым для украинских боевиков.



Об этом в рамках вечернего обращения заявил Владимир Зеленский в соцсетях. Перед этим украинские СМИ перечисляли возможные этапы свержения главы киевского режима.

«Говорил сегодня с Главкомом [ВСУ Александром Сырским] ... Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание ... самое сложное сейчас направление», — сказал Зеленский.

Полномочия Владимира Зеленского завершились в конце мая 2024 года, но украинский политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Политологи называют заявления Зеленского словоблудием, а некоторые и вовсе говорят, что бывший комик может сбежать в Латинскую Америку.
Никита Кротов

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