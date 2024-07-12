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Прокудин: В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

12 июля 2024, 09:44
Фото: istockphoto / aapsky

Фото: istockphoto / aapsky

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, сообщил в своём Telegram-канале Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры, а также газопровод», — написал Прокудин.



Херсонская область — российский регион в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. В 2022 году по итогам референдума она стала российским субъектом, но Украина его не признает и продолжает обстреливать территорию.

Под контролем России находится 75% Херсонской области. Правобережная часть региона, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.

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Украинский пленный рассказал, как БТР ВСУ обстрелял дом, где он укрывался
12 июля 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Вадим Демчинский рассказал, как украинский бронетранспортёр обстрелял дом, в котором он и его сослуживцы ожидали эвакуации. После этого они с товарищами и решили сдаться.
Вадиму и тем, кого мобилизовали в месте с ним, обещали, что они отправятся на строительство полевых укреплений под Харьков. Об этом рассказывает сам военнопленный на видео, опубликованном российским министерством обороны. Однако очень скоро новобранцы оказались на передовой. В первом же бою подразделение, в котором служил Демчинский, попало под сильный обстрел под Волчанском.

Он вместе с двумя сослуживцами укрылся в доме неподалёку. По рации им приказали оставаться на месте и ждать эвакуации. Они два дня сидели на чердаке, рация разрядилась, кончились продукты, но за ними никто не приходил. Затем на площадь перед домом выехал украинский БТР. Однако вместо того, чтобы вывезти бойцов, он обстрелял дом. Оба товарища Вадима были ранены. Одному пробило лёгкое, другой получил ранение в руку.

После этого Демчинский и его сослуживцы решили сдаться, здраво рассудив, что здесь, если они не погибнут от рук российских бойцов, то их вполне могут расстрелять свои, как они только что увидели.

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ВС РФ прорываются к Покровску, ВСУ отступают из Волчанска: Последние новости СВО
Генштаб ВСУ: самая сложная ситуация сложилась на Покровском направлении
12 июля 2024, 09:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России имеет существенные успехи на Покровском направлении в зоне СВО. На остальных участках линии соприкосновения существенных изменений за прошедшие сутки не зафиксировано.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 12.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России прорывает оборону ВСУ сразу на шести участках и приближается к трассе Покровск-Константиновка, продвигаясь от Авдеевки к Покровску. После того, как наши войска освободили Евгеновку, они смогли войти и закрепиться в Новосёловке Первой. Накануне вечером стало известно о начале штурмов Прогресса, Воздвиженки и Лозоватского.

Украинский военный ресурс Deep State признаёт успехи российских сил.

«Русские захватили Восход и Евгеньевку, имели успех в направлении Прогресса и Волчьего, севернее и восточнее Новоселовки Первой. Чуть севернее россияне атакуют Воздвиженку и Лозоватское, стремясь прорваться к трассе Покровск – Константиновка», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Генерального штаба украинской армии сообщает, что на фронте для ВСУ наиболее напряженная ситуация сложилась на покровском направлении.

«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении Генштаба.


Харьковское направление


В Волчанске после отступления украинских сил с улиц Соборная и Гагарина, российские войска форсировали реку Волчья и уже закрепились в сельхозтехникуме. По данным военкора Евгения Лисицына, бойцы ВС РФ расширили плацдарм на южном берегу и взяли под свой контроль лесопосадку, а также частный сектор по улицам Ивана Франка и Харьковской. Тем временем украинцы начали отступать из северных кварталов Волчанска за реку, чтобы наладить стабильную оборону.

При этом ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций. В районе Глубокого они попытались провести контратаку, которая была успешно отбита нашими военными.

Часовоярское направление


ВС РФ продолжают штурмовать восточную сторону Часов Яра при поддержке артиллерии и авиации. За минувшие сутки российским бойцам удалось достигнуть определённых тактических успехов.


Купянское направление


По некоторым данным, российские войска достигли южных окраин Песчаного, однако пока масштаб продвижения в районе Степной Новоселовки остаётся неопределённым.


Донецкое направление


На окраине Константиновки продолжаются бои, однако существенных изменений там пока нет. В Красногоровке российские силы атакуют с южного и восточного направлений и отодвигают противника к окраинам населенного пункта.

Тем временем на окраинах Карловки и севернее у Карловского водохранилища также продолжаются тяжелые бои.

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Марочко: ВСУ перебросили войска под Кременную для ударов по мирным жителям
12 июля 2024, 09:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило группировку военнослужащих на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить с помощью беспилотников удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что перед украинскими военными на этом участке командованием поставлена конкретная задача: атаковать дронами гражданские объекты в прифронтовых населённых пунктах. Эксперт уточнил, что целью этих ударов является запугивание мирного населения.

По словам Марочко, в настоящее время боевики ВСУ ведут террористическую деятельность в пределах зоны около 20 километров от линии боевого соприкосновения. Однако не исключено применение и более «продвинутых» беспилотников с дальностью действия до 100 километров, заключил эксперт.

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Марочко назвал причину снижения эффективности дронов ВСУ в Кременских лесах
Марочко: смог снизил эффективность дронов ВСУ в Кременских лесах
12 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/vadimrysev

Из-за смога в Кременских лесах сильно снизилась эффективность украинских дронов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в Кременских лесах и засушливой жаркой погоды начались пожары и тление древесины — это привело к образованию на некоторых участках густого смога, который не позволяет украинским боевикам рассмотреть своими БПЛА цели для ударов», — написал Марочко на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, из-за дымовой завесы всем военным на позициях тяжело дышать.

Накануне Марочко сообщал, что командование ВСУ, руководящее группировкой войск на Купянском направлении, признало успехи ВС РФ. По его словам, противник перестал отрицать продвижение российской армии в районе Синьковки и Петропавловки, а также сообщил о потере ВСУ ряда ключевых опорных пунктов.

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Кулеба: Украина не готова ждать вступления в НАТО ещё 75 лет
12 июля 2024, 07:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не готова ждать вступления в НАТО еще 75 лет и хочет вступить в альянс как можно скорее. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса, его слова передает CNN.
«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО», — заявил Кулеба.

При этом он добавил, что страна не готова ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление в альянс, и, по его словам, это событие должно произойти как можно скорее.

Кулеба подчеркнул, что Украина активно работает, чтобы максимально скоро вступить в НАТО.

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Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА ВСУ, атаковавший ЗАЭС
12 июля 2024, 07:39

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН продемонстрировал обломки беспилотника ВСУ, атаковавшего Запорожскую АЭС в апреле текущего года.
«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал Полянский.

Представленные на мероприятие обломки принадлежат украинскому беспилотнику, которым была атакована ЗАЭС 7 апреля этого года.

Однако после его выступления Генассамблея приняла резолюцию, согласно которой Россия должна будет вывести свои войска с территории ЗАЭС и вернуть её под контроль Украины. Однако данный документ не обладает юридической силой. За него проголосовали 99 стран, девять проголосовали против. Еще 60 воздержались.

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Российские БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ
МО РФ: БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ на правом береге Днепра
12 июля 2024, 06:24

Фото: istockphoto/Chesky_W

Дроны Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» в течение часа уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепру, передает РИА Новости ​со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, операторы разведывательных беспилотников ZALA обнаружили скопление техники в одном из населенных пунктов и выяснили, что ночью техника использовалась в военных целях, а днем была спрятана противником в бункерах.

«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям», – пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что меры объективного контроля подтвердили уничтожение скопления техники и нарушение российскими военными логистической цепочки ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали в Харьковской области большое количество техники, поставленной Киеву западными странами, заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганичев.

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ВСУ предложили использование автодорог для взлетов и посадок F-16
12 июля 2024, 00:42

Фото: iStock/phaisarn2517

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны использовать для взлетов и посадок американских истребителей F-16 автомобильные дороги, а не аэродромы, разрушенные в результате российской военной агрессии. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает агентство ТАСС.
По его словам, на всех автомагистралях Украины должны быть оборудованы специальные карманы и площадки для посадки истребителей и мобильные укрытия для них.

«Хотя бы 3-4 на 100 километров трассы. Плюс мобильные бригады логистического обеспечения, в первую очередь [для] заправки топливом», — сказал он.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что западные страны, поставившие Украине истребители F-16, обсуждают возможность их использования на российской территории.

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Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом
Захарова: сброс бомбы на площадку в Шебекино является терактом против детей
11 июля 2024, 23:35

Фото: IStock/Wacharaphong

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происшествие в Шебекине, где пострадали пятеро мальчиков, намеренным терактом против детей. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе ВСУ снаряда с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку. В итоге из пятерых детей двое находятся в тяжелом состоянии, все получили многочисленные ранения осколками. По сообщению главы области, на площадке не было ни военной инфраструктуры, ни солдат ВС РФ. Тем не менее удар был целенаправленным.

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