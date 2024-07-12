Прокудин: В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

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Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, сообщил в своём Telegram-канале Александр Прокудин.
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«Попали в объект критической инфраструктуры, а также газопровод», — написал Прокудин.
Херсонская область — российский регион в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. В 2022 году по итогам референдума она стала российским субъектом, но Украина его не признает и продолжает обстреливать территорию.
Под контролем России находится 75% Херсонской области. Правобережная часть региона, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.
Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
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Мира Полтева