Прокуратура ДНР направила уголовное дело американского наёмника Эллербрука в суд

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Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс службе прокуратуры ДНР, передаёт РИА Новости.
«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей.
Мужчине удалось скрыться от следствия. Он объявлен в международный розыск. Столичный Басманный суд заочно заключил его под стражу. В настоящее время дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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