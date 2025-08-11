Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Арзамасе
Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного предприятия в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник ранним утром, когда один из БПЛА упал на территории завода. Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров лично присутствует на месте происшествия, осуществляя контроль за ситуацией и установлением всех обстоятельств инцидента.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
