Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Арзамасе

11 августа 2025, 08:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного предприятия в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.