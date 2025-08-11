Радикалы планировали занять юг Белоруссии во время вторжения ВСУ в Россию

11 августа 2025, 08:22

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Лето 2024 года ознаменовалось планами радикальных группировок, включая «Полк имени Кастуся Калиновского»*, на проведение военной операции на юге Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.