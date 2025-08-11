Достижения.рф

Радикалы планировали занять юг Белоруссии во время вторжения ВСУ в Россию

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Лето 2024 года ознаменовалось планами радикальных группировок, включая «Полк имени Кастуся Калиновского»*, на проведение военной операции на юге Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.



По информации агентства, один из рассматриваемых сценариев предполагал совместные действия «Полка Калиновского»*, боевого крыла белорусской оппозиции в изгнании «Паспалітае рушэнне» и наемников. Целью операции было захватить часть территории на юге Беларуси в координации с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые планировали наступление в Курской области.

Подготовка к данной операции велась в Литве и Польше, где бойцы проходили обучение под руководством представителей «Полка Калиновского»* с поддержкой украинских и польских спецслужб.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.

* запрещенная в России террористическая организация

Дарья Осипова

