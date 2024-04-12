Пять дронов ВСУ пытались атаковать российский регион

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Российская система противовоздушной обороны уничтожила пять дронов ВСУ, которые пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки киевского режима произошло около 10:00 мск. По информации источника, беспилотники были сбиты в небе над российским регионом.
В военном ведомстве уточнили, что для атаки были направлены дроны самолетного типа. Все цели были успешно уничтожены, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В военном ведомстве уточнили, что для атаки были направлены дроны самолетного типа. Все цели были успешно уничтожены, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова