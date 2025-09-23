Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР
Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Переездное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удары по позициям противника в Северске, Николайполе, Федоровке, Майском, Иванополе и Константиновке. За сутки ВСУ потеряли до 250 человек, четыре боевые бронированные машины и 12 транспортных средств на этом участке фронта, добавили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
