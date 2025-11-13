13 ноября 2025, 13:44

Прокурор просит для Трояновой* девять лет колонии заочно за призывы к терроризму

Яна Троянова* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Прокурор в 2-м Западном окружном военном суде потребовал заочно приговорить актрису Яну Троянову* к девяти годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти.