Прокурор просит для Трояновой* девять лет колонии заочно

Прокурор просит для Трояновой* девять лет колонии заочно за призывы к терроризму
Яна Троянова* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Прокурор в 2-м Западном окружном военном суде потребовал заочно приговорить актрису Яну Троянову* к девяти годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти.



Как пишет РИА Новости, помимо тюремного срока, обвинение предложило оштрафовать фигурантку на 250 тысяч рублей и запретить ей в течение пяти лет администрировать сайты.

По версии следствия, в июне 2024 года актриса, придерживавшаяся антироссийских взглядов и негативно оценивавшая проведение СВО, в интервью одному из интернет‑каналов сделала публичные заявления, которые формировали враждебно‑ненавистническое отношение к русским и обосновывали необходимость насильственных действий против них. Запись потом разместили в открытом доступе на видеохостинге.

Кроме того, прокуратура указывает, что с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная о двух административных привлечениях за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение года, умышленно не представляла отчеты в Минюст РФ.

Никита Кротов

