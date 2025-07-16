Прокурор рассказала о тревожном воздействии роликов Курбангалеевой* на россиян
Прокурор заявила, что видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха
После просмотра видеороликов бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* российские граждане испытывают «чувство тревоги, страха, беспомощности и незащищенности». Об этом заявила прокурор, огласив обвинительное заключение во 2-м Западном окружном суде. Ее слова передает РИА Новости.
Процесс над журналисткой начался по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о ВС РФ. По версии обвинения, она публиковала в своем Telegram-канале материалы, которые преподносились как достоверные сведения о нанесении Россией ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
«У общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства, — цитирует прокурора агентство.Известно, что Курбангалеева* с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», позднее была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
*Признана иноагентом в РФ