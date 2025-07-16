Прокурор рассказала о тревожном воздействии роликов Курбангалеевой* на россиян

16 июля 2025, 15:15

Прокурор заявила, что видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха

Фото: iStock/Elena Horrmann

После просмотра видеороликов бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* российские граждане испытывают «чувство тревоги, страха, беспомощности и незащищенности». Об этом заявила прокурор, огласив обвинительное заключение во 2-м Западном окружном суде. Ее слова передает РИА Новости.





Процесс над журналисткой начался по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о ВС РФ. По версии обвинения, она публиковала в своем Telegram-канале материалы, которые преподносились как достоверные сведения о нанесении Россией ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

«У общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства, — цитирует прокурора агентство.