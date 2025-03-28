Социальные гарантии для военнослужащих в 2025: статус ветерана боевых действий, выплаты и льготы для участников СВО и их семей

Видео: Минобороны РФ
Офицер с позывным «Красавчик» и боец «Мишка» служат на СВО с апреля 2022 года. «Красавчик» поделился двумя трогательными историями: в одной он не оставил раненого товарища, когда их окружили, а в другой, после гибели командира роты, вывел всех бойцов на безопасное место.
За эти подвиги он получил медали за отвагу. Военный также отметил, что чувствует спокойствие за свою семью благодаря льготам от государства для участников спецоперации.
По словам второго бойца с позывным «Мишка», они получают довольствие на все праздники. «Красавчик» добавил, что платят за должность, звание и офицерам за секретность.
По их словам, опытные бойцы обучают новичков всем необходимым навыкам: окапыванию и другим важным аспектам. Они систематизируют информацию так, чтобы до каждого новичка все доходило. Более подробно об условиях заключения контракта с МО РФ в Московской области расскажет «Радио 1».
Военнослужащие также получают дополнительные выплаты за участие в активных боевых действиях: за каждый день службы начисляется 8000 рублей, а за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов — 50 000 рублей. За уничтожение или захват техники противника предусмотрена выплата от 50 000 рублей.
В Подмосковье военнослужащим обеспечивается качественная подготовка, современное снаряжение и экипировка, а также возможность поддерживать связь с близкими.
Детям военнослужащих гарантируется своевременное обеспечение местами в детских садах, бесплатное горячее питание и продлёнка в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.
Для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести, предусмотрены ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь пожилым родителям военнослужащих, включая бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар.
При получении ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения.
В случае гибели военнослужащего его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего бойца, три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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«Никаких проблем, без очереди везде, всеми льготами пользуемся», — пояснил он.
По словам второго бойца с позывным «Мишка», они получают довольствие на все праздники. «Красавчик» добавил, что платят за должность, звание и офицерам за секретность.
По их словам, опытные бойцы обучают новичков всем необходимым навыкам: окапыванию и другим важным аспектам. Они систематизируют информацию так, чтобы до каждого новичка все доходило. Более подробно об условиях заключения контракта с МО РФ в Московской области расскажет «Радио 1».
Заключение контракта с Минобороны РФ в ПодмосковьеГраждане старше 18 лет могут заключить контракт с МО Рф на срок один, три или пять лет. Военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 000 рублей. Кроме того, бойцы получают заработную плату, которая начинается от 204 000 рублей. Размер ежемесячных выплат зависит от звания, должности, выслуги лет и других факторов.
Военнослужащие также получают дополнительные выплаты за участие в активных боевых действиях: за каждый день службы начисляется 8000 рублей, а за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов — 50 000 рублей. За уничтожение или захват техники противника предусмотрена выплата от 50 000 рублей.
В Подмосковье военнослужащим обеспечивается качественная подготовка, современное снаряжение и экипировка, а также возможность поддерживать связь с близкими.
Выплаты за награды в зоне СВОЗа получение наград в ходе спецоперации предусмотрены отдельные выплаты. Военнослужащие получают ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России полагается фиксированная выплата в размере 89 675 рублей в месяц.
Социальные гарантии для участников СВО
- Государство предоставляет участникам специальной военной операции ряд социальных гарантий:
- Кредитные каникулы.
- Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов).
- Освобождение от уплаты налога на имущество (по одному объекту каждого вида).
- Приостановление судебных дел (административных, гражданских, арбитражных).
- Сохранение рабочего места на время действия контракта и три месяца после его окончания.
- Преимущественное право на трудоустройство по ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность.
- Академический отпуск.
- Каждый участник СВО получает статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к дополнительным выплатам и льготам. Важно, чтобы ветераны были осведомлены о своих правах и возможностях.
Служба по контракту в ВС РФ в 2025 году: соцгарантии, выплаты и льготы для бойцов СВО
Поддержка семей участников СВОГосударство активно поддерживает семьи военнослужащих, защищающих свою родину. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруги участников СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет.
Детям военнослужащих гарантируется своевременное обеспечение местами в детских садах, бесплатное горячее питание и продлёнка в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.
Для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести, предусмотрены ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь пожилым родителям военнослужащих, включая бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар.
Выплаты при получении инвалидности в зоне СВОВ случае ранения в зоне проведения специальной операции, которое приводит к инвалидности, военнослужащим полагаются следующие выплаты:
- 3 миллиона рублей — разовая выплата.
- 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении.
- 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности).
- 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности).
- 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата; 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 группы.
- 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения.
В случае гибели военнослужащего его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего бойца, три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова