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Социальные гарантии для военнослужащих в 2025: статус ветерана боевых действий, выплаты и льготы для участников СВО и их семей

Видео: Минобороны РФ

Офицер с позывным «Красавчик» и боец «Мишка» служат на СВО с апреля 2022 года. «Красавчик» поделился двумя трогательными историями: в одной он не оставил раненого товарища, когда их окружили, а в другой, после гибели командира роты, вывел всех бойцов на безопасное место.
За эти подвиги он получил медали за отвагу. Военный также отметил, что чувствует спокойствие за свою семью благодаря льготам от государства для участников спецоперации.

«Никаких проблем, без очереди везде, всеми льготами пользуемся», — пояснил он.

По словам второго бойца с позывным «Мишка», они получают довольствие на все праздники. «Красавчик» добавил, что платят за должность, звание и офицерам за секретность.

По их словам, опытные бойцы обучают новичков всем необходимым навыкам: окапыванию и другим важным аспектам. Они систематизируют информацию так, чтобы до каждого новичка все доходило. Более подробно об условиях заключения контракта с МО РФ в Московской области расскажет «Радио 1».

Заключение контракта с Минобороны РФ в Подмосковье

Граждане старше 18 лет могут заключить контракт с МО Рф на срок один, три или пять лет. Военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 000 рублей. Кроме того, бойцы получают заработную плату, которая начинается от 204 000 рублей. Размер ежемесячных выплат зависит от звания, должности, выслуги лет и других факторов.

Военнослужащие также получают дополнительные выплаты за участие в активных боевых действиях: за каждый день службы начисляется 8000 рублей, а за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов — 50 000 рублей. За уничтожение или захват техники противника предусмотрена выплата от 50 000 рублей.

В Подмосковье военнослужащим обеспечивается качественная подготовка, современное снаряжение и экипировка, а также возможность поддерживать связь с близкими.

Выплаты за награды в зоне СВО

За получение наград в ходе спецоперации предусмотрены отдельные выплаты. Военнослужащие получают ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России полагается фиксированная выплата в размере 89 675 рублей в месяц.

Социальные гарантии для участников СВО

  1. Государство предоставляет участникам специальной военной операции ряд социальных гарантий:
  2. Кредитные каникулы.
  3. Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов).
  4. Освобождение от уплаты налога на имущество (по одному объекту каждого вида).
  5. Приостановление судебных дел (административных, гражданских, арбитражных).
  6. Сохранение рабочего места на время действия контракта и три месяца после его окончания.
  7. Преимущественное право на трудоустройство по ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность.
  8. Академический отпуск.
  9. Каждый участник СВО получает статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к дополнительным выплатам и льготам. Важно, чтобы ветераны были осведомлены о своих правах и возможностях.
Служба по контракту в ВС РФ в 2025 году: соцгарантии, выплаты и льготы для бойцов СВО
Служба по контракту в ВС РФ в 2025 году: соцгарантии, выплаты и льготы для бойцов СВО

Поддержка семей участников СВО

Государство активно поддерживает семьи военнослужащих, защищающих свою родину. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруги участников СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет.

Детям военнослужащих гарантируется своевременное обеспечение местами в детских садах, бесплатное горячее питание и продлёнка в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести, предусмотрены ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь пожилым родителям военнослужащих, включая бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

В случае ранения в зоне проведения специальной операции, которое приводит к инвалидности, военнослужащим полагаются следующие выплаты:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата.
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении.
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности).
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности).
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата; 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 группы.
  6. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

При получении ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения.

В случае гибели военнослужащего его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего бойца, три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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В Совфеде оценили условия ЕС для снятия санкций с России
Сенатор Джабаров: пусть ЕС оставит себе свои условия для снятия санкций с РФ
28 марта 2025, 16:50

Фото: iStock/Leestat

Пусть Евросоюз оставит себе «свои предложения и идеи» об условиях для снятия санкций с России. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о том, что условием для снятия санкций может стать вывод российских войск. По его словам, Москва не будет даже рассматривать такие предложения.
«Санкции, конечно, имеют значение. Но не такое смертельное, как хотелось бы Западу. Более того, для Запада они имеют еще большее влияние, чем для нас. Потому что они больше теряют от этих санкций, чем Россия. Они все уязвимы», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
В то же время в Госдуме оценили возможности Евросоюза по покрытию военных потребностей Украины. В разговоре с «Известиями» депутат Алексей Журавлев отметил, что ЕС способен покрыть лишь треть от всех нужд ВСУ. Он указал, что на фронте никто не видел украинского оружия, только вооружение НАТО, а сами украинцы используются лишь в качестве живой силы.
«В ЕС могут обещать все что угодно, но в реальности европейские возможности не столько велики и едва могут покрыть треть украинских потребностей. Условная Эстония может бить себя в грудь, утверждая, что ради ВСУ готова отдать 2,9% собственных доходов, но в абсолютных цифрах этой суммы вряд ли хватит на покупку пары истребителей», — объяснил парламентарий.
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Стало известно, сколько раз пытались купить Гренландию и зачем она нужна США
argumenti.ru: США пять раз пытались купить Гренландию за всю историю
28 марта 2025, 16:36

Фото: iStock/KimKimsenphot

США пять раз за всю историю пытались купить Гренландию — в 1917, в 1946, в 1967, в 2019 и 2025 годах. Как сообщают argumenti.ru, американский интерес к острову обусловлен стратегическими, экономическими и геополитическими факторами.
«Тяга Америки к Гренландии объяснялась тем, что Гренландия находится в стратегически важном месте между Северной Америкой и Европой. Контроль над Гренландией мог бы обеспечить США военное преимущество в Арктическом регионе. <…> С учетом изменения климата и таяния льдов в Арктике, интерес к Гренландии возрос, так как это открывает новые морские пути и возможности для добычи ресурсов», — отмечает издание.
В то же время в Госдуме оценили новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым, который подразумевает передачу контроля на ними Вашингтону. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик заявил, что проект демонстрирует американо-украинские отношения как связь митрополии и колонии, а не как контакты партнеров. По его словам, никаких плюсов от этой сделки Киеву ждать не стоит, тем более гарантий безопасности.
«Договор составлен так, как выгодно Штатам, и украинская сторона напрасно грезит о положительных изменениях для себя. Особенно стоит обратить внимание на бессрочность договора, которая недвусмысленно намекает: фактически потерявшая суверенитет Украина — это страна, глубоко зависимая от Штатов, и киевскому режиму пора снять картонную корону», — пояснил парламентарий.
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#депутат
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Россия и Украина обменялись телами военных по схеме 909 на 43
Россия передала Украине 909 тел боевиков ВСУ
28 марта 2025, 16:19

Фото: iStock/3dmitry

Россия передала Украине 909 тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 43 тела погибших бойцов ВС РФ, защищавших родину ценой собственных жизней. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Только что Киеву вернули 909 тел всушников, погибших в результате кровавой авантюры Зеленского, прежде всего в Курской области. Мы получили обратно 43 тела погибших», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди переданных России тел, восемь принадлежат мирным жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины. Люди погибли в украинском плену.

Координационный штаб по вопросам военнопленных Украины эту информацию подтвердил. В Минобороны РФ официального подтверждения данной информации еще не давали.

При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов обратил внимание на то, что пропорции обмена телами увеличились до 1 к 21. Это, по его словам, свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ.

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ВС РФ отомстили за убийство военкора Анны Прокофьевой
Боец Купол: ВС РФ бьют по ВСУ снарядами с подписью «За Анну Прокофьеву»
28 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/Dragon Claws

Бойцы ВС РФ мстят украинским боевикам за убийство военкора Первого канала Анны Прокофьевой, прикрепляя к дронам снаряды с подписью «За Анну Прокофьеву». Об этом рассказал военный с позывном Купол в беседе с NEWS.ru.
По его словам, один из таких снарядов поразил трех бойцов ВСУ, прятавшихся в подвале разрушенного дома. Операторы БПЛА отправили к ним дрон с «подписным» снарядом.
«Когда все трое бойцов ВСУ спустились вниз по лестнице, за ними последовал начиненный взрывчаткой беспилотник, после чего аппарат сдетонировал. Как уточнил Купол, бои проходят на Белгородском и Курском направлениях», — отмечает издание.
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Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов
28 марта 2025, 15:59

А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Рузском муниципальном округе особое внимание уделяется всему, что связано с поддержкой участников спецоперации и их семей. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Мы постоянно взаимодействуем с семьями участников спецоперации, поддерживаем их. В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, туда уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу «Герои Подмосковья», – рассказал Горбылёв.
Он добавил, что в муниципальном округе не забывают и о подвигах земляков в военные годы.
«В преддверии 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне устанавливаем стелу «Населённый пункт воинской доблести» в Рузе. Важный аспект, что все наши ветераны, которых, к сожалению, уже осталось мало, являются Почётными гражданами Рузского муниципального округа», – сказал глава Воробьёву.
В планах по благоустройству в этом году – открыть в Рузе после реконструкции сквер на ул. Социалистической, а в 2026-м – обновлённую площадь Партизан.

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