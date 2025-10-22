В Батайске из-за атаки беспилотников ВСУ повреждена 131 квартира

22 октября 2025, 08:10

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Батайске повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своём Telegram-канале.





По словам мэра, специалисты обследовали 140 квартир в восьми многоквартирных домах, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации.





«Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи», — уточнил Кукин.