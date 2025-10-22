В Батайске из-за атаки беспилотников ВСУ повреждена 131 квартира
В Батайске повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своём Telegram-канале.
По словам мэра, специалисты обследовали 140 квартир в восьми многоквартирных домах, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации.
«Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи», — уточнил Кукин.
Кроме того, в результате атаки пострадали семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль. При этом обращений за медицинской помощью от жителей города не поступало.
Ночью с 20 на 21 октября в Ростовская область отразила массированную воздушную атаку беспилотников. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ранения получили два жителя частного дома.
Ранее в правительстве Ростовской области сообщали о повреждениях четырёх многоквартирных домов, трёх частных, здания частного медцентра, трансформаторной подстанции, пяти торговых павильонов и 25 легковых автомобилей.