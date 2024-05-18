Пронин: В Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры

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В Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры, об этом заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин в своём Telegram-канале.
«Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — прокомментировал ситуацию Пронин.
Иных подробностей случившегося глава военной администрации не указал.
По информации Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», энергетический объект был поражён российским дроном. Ещё один беспилотник ВС РФ ударил по объектам в центре и на востоке Украины.
В свою очередь компания Укрэнерго сообщила, что минувшей ночью российские беспилотники действительно нанесли удары по двум объектам на территории Украины.
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Евгения Парфентьева