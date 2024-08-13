Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись на Украине

Фото% iStock/reflection_art
Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись, одному из них боевики ВСУ прострелили бедро за то, что он активно выступал против атаки на Курскую область. Подробности приводит Mash.
Ранее сообщалось, что двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
Согласно данным издания, на связь с пропавшими сотрудниками вышел на связь их российский коллега. Он пояснил, что украинцы действительно работали на газовой станции. Один из них придерживался «нейтральных взглядов» касательно конфликта, другой же является либералом.
Обоих украинцев боевики ВСУ эвакуировали в Сумскую область. Однако либералу прострелили бедро за то, что он активно выступал против операции ВСУ в Курской области. Сейчас оба украинца находятся на родине.
Мужчины официально числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
Согласно данным издания, на связь с пропавшими сотрудниками вышел на связь их российский коллега. Он пояснил, что украинцы действительно работали на газовой станции. Один из них придерживался «нейтральных взглядов» касательно конфликта, другой же является либералом.
Обоих украинцев боевики ВСУ эвакуировали в Сумскую область. Однако либералу прострелили бедро за то, что он активно выступал против операции ВСУ в Курской области. Сейчас оба украинца находятся на родине.
Мужчины официально числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
Элина Позднякова