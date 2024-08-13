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Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись на Украине

Mash: боевики ВСУ прострелили бедро сотруднику «Нафтогаза» с ГИС «Суджа»
13 августа 2024, 14:07
Фото% iStock/reflection_art

Фото% iStock/reflection_art

Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись, одному из них боевики ВСУ прострелили бедро за то, что он активно выступал против атаки на Курскую область. Подробности приводит Mash.
Ранее сообщалось, что двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.

Согласно данным издания, на связь с пропавшими сотрудниками вышел на связь их российский коллега. Он пояснил, что украинцы действительно работали на газовой станции. Один из них придерживался «нейтральных взглядов» касательно конфликта, другой же является либералом.



Обоих украинцев боевики ВСУ эвакуировали в Сумскую область. Однако либералу прострелили бедро за то, что он активно выступал против операции ВСУ в Курской области. Сейчас оба украинца находятся на родине.

Мужчины официально числятся пропавшими без вести.

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#операции
#станции
#всу
ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США
Кириллов: ВСУ применяли произведённые в США отравляющие вещества
13 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».
Он отметил, что применяемое ВСУ химическое оружие в зоне СВО могло быть синтезировано исключительно в Соединённых Штатах, поскольку промышленность других стран не рассчитана на это и никогда не производила подобного рода вещества.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.

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#производство
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Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
13 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В городе Лисичанск Луганской Народной Республики атаке ВСУ подвергся пассажирский автобус. В результате удара погиб один человек, ещё 28 пассажиров получили ранения.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из 28 пострадавших 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, шесть — в крайне тяжёлом. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают сотрудники аварийных и экстренных служб. По словам главы региона, он держит ситуацию на личном контроле.

Нанесение ударов по объектам мирной инфраструктуры и гражданскому транспорту — привычное дело для киевского режима. Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, ВСУ активно используют террористические методы.

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Стало известно о ликвидации большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область
Алаудинов: большая часть зашедших на территорию РФ сил ВСУ ликвидирована
13 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что на сегодняшний день армия России взяла обстановку под контроль, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий региона. Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья.

По словам Алаудинова, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».

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Названо иностранное оружие, применяемое ВСУ в Курской области
Defence24: в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки РТ-91
13 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/Longfin Media

Украинские войска использовали польские танки для атаки на Курскую область. Об этом сообщает издание Defence24.
Отмечается, что среди поставленных Польшей танков в российском регионе был замечен PT-91 Twardy. По официальным данным, ВСУ получили 60 таких машин, однако имеются неподтверждённые данные, что их число намного больше. Они находятся в составе 22-й механизированной бригады украинской армии.

По данным Минобороны РФ, эта бригада принимала участие в атаке на российский регион.

Также ранее сообщалось, что в операции ВСУ в Курской области участвуют иностранные наёмники, в числе которых военные из Польши, Франции и Грузии.

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#курская область
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#оружие
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Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ в Курской области попали на видео
13 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Diy1

В Сети появилось видео с попавшими в плен в Курской области боевиками ВСУ. Кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, прорвавшийся в Курскую область. Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевики на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен.

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#вс рф
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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за минувшие сутки
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 1835 бойцов
13 августа 2024, 13:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1835 солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своей ежедневной сводке.
Отмечается, что ВС РФ ударом авиации уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме, три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК С-300ПТ. Также украинские войска потеряли американский танк «Abrams», боевую машину пехоты (БМП) «Bradley» производства США, поставленную западными союзниками гаубицу М119 и иное вооружение.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский Ми-8.

В понедельник подразделениям группировки войск «Юг» удалось освободить населённый пункт Лисичное в ДНР.

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#вс рф
#пво
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Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение в российском и украинском плену
13 августа 2024, 13:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в российский плен, передал ему привет и призвал обратить внимание на разницу отношения к пленным в России и на Украине. Видео публикует РИА Новости.
«Передаю огромный привет Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», — сказал бывший сосед Зеленского.

Российский боец из отряда «Невский» рассказал, что раненый Даниленко пронес на себе тяжелораненого военного ВС РФ, чтобы спасти его. Украинец заметил раненого российского военнослужащего, помог ему перевязать раны, а после они вдвоем стали пробираться к позициям ВС РФ под обстрелом ВСУ.

По словам Даниленко, когда он получил ранение, его сослуживцы решили расстрелять его из пулемета, понимая, что он все равно попадет в плен. Российская сторона оказала ему всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 12 августа стало известно, что в плен к ВС РФ попал бывший сосед Зеленского Юрий Даниленко, живший с украинским лидером в Кривом Роге.

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Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 12:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Боевики сожгли главный собор мужского монастыря, убили беременную женщину и применили химическое оружие. О зверских преступлениях ВСУ расскажет «Радио 1».

Главный собор мужского монастыря под Курском сожгли боевики ВСУ

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ.

Помимо этого, боевики обстреливали Свято-Троицкий храм в пригороде Суджи, в котором прятались 15 священнослужителей. Один из священников записал видео, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Всех людей удалось спасти.

ВСУ сожгли монастырь под Курском
ВСУ сожгли монастырь под Курском

ВСУ расстреляли беременную женщину

Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Они вместе с мужем ехали на двух автомобилях из деревни Куриловка в Курск. По дороге они попали под украинский обстрел. Девушка получила ранение, потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Спасти её не удалось.

Кроме этого, боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения».

Фото: iStock/Narai Chal

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Курске. По ее словам, во время эвакуации украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала она.

Житель Курской области Владимир Севрюков рассказал, что боевики угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.

Позже стало известно, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала сдавшихся и лежащих на земле российских солдат, а также бывшие украинские осуждённые.

Лидер волонтеров Эдгара Бодрова отмечал, что боевики всячески препятствуют эвакуации, например, дают подставные адреса, где якобы она требуется, а на самом деле там ожидает засада.

Фото: iStock/Artem Zakharov

Помимо этого, врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.

ВСУ начали грабить частные дома в России

Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.

Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России

ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.

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Алаудинов сообщил о взятии под контроль обстановки в Курской области
13 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/zim286

Обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что во вторник российские военные взяли под контроль обстановку в регионе. Также удалось прикрыть большую часть территорий, на которой ранее находились подразделения украинских войск.

Ранее в этом день Алаудинов сообщил, что российскими войсками было остановлено бесконтрольное передвижение бойцов ВСУ на Курском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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