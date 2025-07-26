Пропавший в зоне СВО российский военкор Филатов вышел на связь

26 июля 2025, 14:31

Военкор Филатов вышел на связь после атаки FPV-дрона ВСУ в ДНР

Фото: iStock/bwb-studio

Пропавший в зоне СВО военный корреспондент Андрей Филатов вышел на связь. Об этом он сообщил в личном блоге.