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Пропавший в зоне СВО российский военкор Филатов вышел на связь

Военкор Филатов вышел на связь после атаки FPV-дрона ВСУ в ДНР
Фото: iStock/bwb-studio

Пропавший в зоне СВО военный корреспондент Андрей Филатов вышел на связь. Об этом он сообщил в личном блоге.



Филатов не пострадал в результате вражеской атаки БПЛА на красноармейском направлении в ДНР. По словам военкора, он оказался за пределами действия комплекса РЭБ, установленного на автомобиле УАЗ, когда обогнал его на мотоцикле, после чего подвергся атаке беспилотника.

Уточняется, что взрыв дрона произошел в непосредственной близости от Филатова.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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