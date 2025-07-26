ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
Российская армия освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области. Согласно информации оборонного ведомства, Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт формирований ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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