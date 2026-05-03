Пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка видели живой в российском регионе

03 мая 2026, 12:51

Пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка видели живой в Туапсе

Пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка видели живой в Туапсе. Об этом пишет телеграм-канал Baza.





Как уточняет СМИ, девочку заметил волонтёр поискового отряда «Ратиборец». 14-летнюю Леру Бокову искали две недели. По словам добровольца, он видел подростка в лесном массиве, однако она оттолкнула мужчину и скрылась.



Поиски не прекращаются. Волонтёры ежедневно фиксируют на тепловизорах перемещение фигуры, напоминающей ребёнка, но выйти на неё пока не удаётся.



Родители девочки предполагают, что из-за перенесённого стресса и контузии она могла уйти в лес в поисках укрытия. Не исключается также, что в результате сильного потрясения у школьницы произошла потеря памяти.



