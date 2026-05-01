Более ста человек тушат мощный пожар в Туапсе после удара БПЛА
Возгорание началось на территории морского терминала в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Об этом проинформировали в Оперштабе Краснодарского края.
Согласно полученной информации, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и другие представители экстренных служб. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», к ликвидации возгорания привлекли 128 человек и 41 единицу спецтехники, в том числе от МЧС России.
Ранее жители Туапсе сообщали о серии мощных взрывах. В небе над городом начали появляться яркие вспышки, а в аэропортах Краснодарского края ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
