В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ, подробности

Фото: Минобороны России
В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что российским военным уже удалось освободить село Любимовка и ключевую для ВСУ дорогу Суджа-Коренево.
По информации издания, российским бойцам удалось взять хутор Зеленый Шлях, Нижний Клин, Любимовку и трассу из Суджи в Коренево, которой украинские боевики пользовались для снабжения своих подразделений.
Большая часть украинской армии бросает позиции и бежит в сторону Незалежной, отмечает канал, а среди тех, кто остался — пленных минимум, «подавляющее число ВСУшников — «двухсотые».
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«Прямо сейчас наши идут в направлении Суджи», — указано в сообщении.
Большая часть украинской армии бросает позиции и бежит в сторону Незалежной, отмечает канал, а среди тех, кто остался — пленных минимум, «подавляющее число ВСУшников — «двухсотые».
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Данил Пономарев