Штурмовики ВС РФ при освобождении села Прогресс пленили офицера ВСУ

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Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа при освобождении села Прогресс под Авдеевкой взяли в плен двух боевиков ВСУ, один из которых оказался в офицерском звании. Об этом сообщил боец отряда с позывным «Маяк», его слова передает РИА Новости.
Бойцы ВС РФ заметили американский бронированный Hummer недалеко от своих позиций в посадках, тогда по ней ударили артиллерией и точным попаданием подбили машину.
Он уточнил, что в плен взяли троих украинцев, однако одного из них спасти не удалось. Он попал под удар своего же дрона-камикадзе.
Украинский офицер сначала не сообщал о своем звании, однако у него нашли соответствующие документы. После оказания медицинской помощи обоих передали командованию.
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«Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались. Только потом, через некоторое время, узнали, что это, оказывается, офицер», — рассказал «Маяк».
Он уточнил, что в плен взяли троих украинцев, однако одного из них спасти не удалось. Он попал под удар своего же дрона-камикадзе.
Украинский офицер сначала не сообщал о своем звании, однако у него нашли соответствующие документы. После оказания медицинской помощи обоих передали командованию.
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Элина Позднякова