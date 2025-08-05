05 августа 2025, 22:47

Пророссийский подпольщик Лебедев допустил казнь Зеленского на Украине

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев в интервью NEWS.ru высказал мнение о возможности военного переворота на Украине, который может привести к казни Владимира Зеленского.