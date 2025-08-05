Пророссийский подпольщик предрек судьбу Зеленского
Координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев в интервью NEWS.ru высказал мнение о возможности военного переворота на Украине, который может привести к казни Владимира Зеленского.
Он отметил, что такой сценарий может быть инициирован Западом, что сделает ситуацию непредсказуемой. Лебедев также упомянул, что ранее секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси заявил, что Украина фактически стала полуколонией Запада.
Он прокомментировал информацию Службы внешней разведки России о том, что США и Великобритания обсуждают замену Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом в Лондоне. Лемиси считает, что Украина утратила свой суверенитет еще в 2014 году после государственного переворота.
Согласно информации СВР, представители западных стран проводили тайные переговоры с украинскими чиновниками относительно возможного отстранения Зеленского от власти. Встреча с участием главы офиса президента Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова* и Валерия Залужного якобы состоялась на одном из альпийских курортов, где Ермак и Буданов* поддержали эту инициативу, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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