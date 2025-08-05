На Украине судят покойного Жириновского
В Киеве проходит суд над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и рядом его соратников.
Как пишут украинские СМИ, их обвиняют в финансировании терроризма. Следующее слушание по делу назначено на 15 августа и состоится в Шевченковском районном суде Киева.
Стоит отметить, что в январе 2022 года Жириновский советовал Владимиру Зеленскому «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству, при этом утверждая, что Москва не должна делать уступки главе киевского режима.
Перед этим сообщалось, что четырехлетний ребенок из РФ попал в базу украинского «Миротворца»*. Журналисты РИА Новости уточнили, что ресурс опубликовал персональные данные мальчика. Кроме того, были указаны предполагаемые даты его посещения Луганской народной республики.
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