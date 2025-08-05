На Украине судят покойного Жириновского

05 августа 2025, 21:48

В Киеве судят покойного Жириновского по делу о финансировании терроризма

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В Киеве проходит суд над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и рядом его соратников.